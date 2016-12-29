«Зенит» интересуется 20-летним форвардом «Палмейраса» Рожером

Вингер «Палмейраса» Рожер Круг интересен .

Скауты клуба из Санкт-Петербурга с лета интересуются 20-летним футболистом, который способен играть на обоих флангах атаки.

В Бразилии «Зенит» представляет агент Франк Хенуда, который уже просматривал игру Рожера по поручению главного тренера клуба из Санкт-Петербурга Мирчи Луческу.

«Палмейрас» ранее выкупил у «Крисиумы» 25% прав на за 5 миллионов бразильских реалов (1,45 миллиона евро) и до 31 августа может выкупить еще 25% прав на игрока за ту же сумму.

Весь трансфер Рожера оценивается в 20 миллионов бразильских реалов (примерно 5,8 миллиона евро).

В 2016 году Рожер провел за «Палмейрас» 33 матча в чемпионате Бразилии, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.