ВТБ продал акции «Динамо» за 1 рубль

Всероссийское физкультурно-спортивное общество купит у банка ВТБ акции ФК «Динамо».

Решение было принято сегодня на экстренном заседании ВФСО «Динамо», которое прошло в закрытом режиме.

«ВФСО «Динамо» единогласно приняло решение купить у банка 74,99% акций ФК «Динамо» за рубль каждую», — сообщили в пресс-службе общества.

Ранее руководство ВТБ приняло решение прекратить участие в качестве акционера футбольного клуба. Банк выступил с предложением к ВСФО «Динамо» о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.

Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% акций футбольного клуба.

ФАС удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% акций ФК «Динамо»