Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ВТБ продал акции «Динамо» за 1 рубль

    Теги бизнес ФНЛ Динамо Москва ВТБ

    Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» купит у банка ВТБ акции ФК «Динамо».

    Решение было принято сегодня на экстренном заседании ВФСО «Динамо», которое прошло в закрытом режиме.

    «ВФСО «Динамо» единогласно приняло решение купить у банка ВТБ 74,99% акций ФК «Динамо» за рубль каждую», — сообщили в пресс-службе общества.

    Ранее руководство ВТБ приняло решение прекратить участие в качестве акционера футбольного клуба. Банк выступил с предложением к ВСФО «Динамо» о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.

    Во вторник Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% акций футбольного клуба.

    ФАС удовлетворила ходатайство ВФСО «Динамо» о приобретении 74% акций ФК «Динамо»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться