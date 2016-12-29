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    Насри подозревается в употреблении допинга

    Теги Самир Насри Манчестер Сити премьер-лига Англия Севилья примера Испания допинг

    Испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении полузащитника «Севильи» Самира Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

    По информации El Pais, 29-летний француз подозревается в употреблении допинга.

    Сообщается, что в одной из клиник Лос-Анджелеса Насри сделали внутривенное вливание в объеме одного литра для восполнения дефицита воды в организме.

    При этом, согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, одна инъекция должна составлять не более 50 миллилитров, за исключением случаев, когда у спортсмена есть соответствующие медицинские показания или специальное разрешение.

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