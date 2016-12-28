США, Канада и Мексика могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026
Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни сообщил о возможности подачи совместной заявки Канады, США и Мексики на проведение чемпионата мира-2026.
«Совместная заявка вполне возможна. Мы прекрасно понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир.
Ожидаем, что в 2026 году чемпионат мира точно примет представитель КОНКАКАФ», – сказал Монтальяни.
Напомним, с 2026 года ФИФА планирует увеличить количество стран-участниц турнира до 48 команд.
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