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    «Челси» предложил за Кессиэ 21 млн фунтов, «Атланта» хочет 34

    Теги Аталанта Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Франк Кессиэ

    Агент Джордж Атангана, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Франка Кессиэ, подтвердил, что итальянский клуб отверг предложение «Челси» о покупке футболиста в размере 21 миллиона фунтов.

    «Челси» очень заинтересован, и это отличный клуб, но нам требуется время, чтобы рассмотреть все варианты. Франк планирует выступать за сборную на Кубке Африки, поэтому я бы не стал торопить события.

    К Кессиэ есть интерес от многих других клубов АПЛ – «Ливерпуль», «МЮ», «Сити» и «Арсенал». Я не возьмусь сказать, сколько будет стоить его трансфер, но мы говорим об одном из лучших молодых игроков мира. Нам важно быть осторожными, чтобы Франк мог развиваться и дальше», – сказал Атангана.

    «Аталанта» намерена выручить от продажи Кессиэ около 34 миллионов фунтов.

    В текущем сезоне 20-летний ивуариец забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи в 16 матчах серии А.

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