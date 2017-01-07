Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий ответил на вопросы о состоянии российского футбола

– Уровень подготовки юных футболистов России как-то меняется с годами?

– Тут ничего нельзя посчитать – ребенок может выглядеть суперталантом в 11 лет, а в 17 лет вообще стать никаким. В детском футболе вообще нет никаких закономерностей. Футболиста можно начать оценивать не раньше, чем в 15 лет. После этого более-менее становится понятным, что из тебя выросло.

– Можно ли в цифрах посчитать реальную отдачу российских футбольных школ?

– На этот счет есть своя статистика – ежегодно все российские спортивные школы выпускают 50 тысяч воспитанников, при этом в российском футболе сегодня насчитывается около 1,5 тысячи профессиональных футболистов. Вот и вся статистика!

– Лимит на легионеров не мешает росту наших игроков?

– Посмотрите статистику, какие достижения были у национальной команды и наших топ-клубов до его введения и после. То же могу сказать о переходе на систему чемпионата «осень-весна». Раньше по системе «весна-осень» мы заканчивали играть в футбол в двадцатых числах ноября, теперь – в начале декабря. Принципиальных отличий нет.

– А как играют в той же Исландии?

– В Исландии на 300 тысяч всего населения острова построено 1,5 тысячи полноразмерных футбольных манежей! У любого мальчишки он есть в шаговой доступности. В Воронежской области живет 2,5 миллиона человек, у которых вообще нет возможности тренироваться в манеже. А у 300 тысяч исландцев она есть! Вот что надо считать, а то мы говорим о наших «зажравшихся» футболистах.

Давайте возьмем автопром. В России производятся лучшие в мире машины? Понятно, что нет. А почему тогда у нас кричат о том, что у нас «нет футбола»? У нас ведь нет и автопрома, нет промышленности, но об этом никто не кричит на всех углах. Почему-то по всем показателям мы не должны быть лучшими в мире, а в футболе почему-то должны быть лучшими. Мы ведь не Бразилия! – сказал Слуцкий.