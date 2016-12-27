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    Жозе Моуринью: «На мой взгляд, Погба – лучший полузащитник в мире»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Поль Погба

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал оценку игре полузащитника манкунианцев Поля Погба.

    Этим летом француз перешел в английский клуб из «Ювентуса» за 93 миллиона фунтов стерлингов.

    «АПЛ – это очень тяжело. Ты отыграл 3-4 года в Италии, а потом перешел в английский клуб — и просто попал в другой мир.

    Но он все делает хорошо, даже больше, чем просто «хорошо». Его эволюция очевидна. Мне видится, что следующий сезон для Поля будет куда лучше.

    Погба – это тот полузащитник, который будет забивать все больше и больше голов, поскольку у него есть все необходимые навыки и возможности для этого. На мой взгляд, Поль – лучший полузащитник в мире.

    Очевидно, что он молод – он может совершенствоваться. И он хочет это делать, что куда важнее», — отметил Моуринью.

    В этом сезоне АПЛ Поль Погба принял участие в 17 матчах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.  

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