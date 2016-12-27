Главный тренер Жозе Моуринью дал оценку игре полузащитника манкунианцев Поля Погба.

Этим летом француз перешел в английский клуб из за 93 миллиона фунтов стерлингов.

«АПЛ – это очень тяжело. Ты отыграл 3-4 года в Италии, а потом перешел в английский клуб — и просто попал в другой мир.

Но он все делает хорошо, даже больше, чем просто «хорошо». Его эволюция очевидна. Мне видится, что следующий сезон для Поля будет куда лучше.

Погба – это тот полузащитник, который будет забивать все больше и больше голов, поскольку у него есть все необходимые навыки и возможности для этого. На мой взгляд, Поль – лучший полузащитник в мире.

Очевидно, что он молод – он может совершенствоваться. И он хочет это делать, что куда важнее», — отметил Моуринью.

В этом сезоне АПЛ Поль Погба принял участие в 17 матчах, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.