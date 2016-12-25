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    Sky Sports выбрал лучшие голы Европы первой половины сезона 2016-17

    Теги высшая лига Шотландия Килмарнок Кевин-Принс Боатенг примера Испания Лас-Пальмас Sky Sports Гранада Сулейман Кулибали Исаак Куэнка

    Британский телеканал Sky Sports огласил список лучших голов осенней части сезона-2016/17 по версии издания.

    На первом месте оказался гол нападающего «Килмахрнока» Сулеймана Кулибали в матче против «Селтика» (1:6).

    Второе место занял Кевин-Принс Боатенг, забивший гол ударом ножницами по ходу встречи с «Вильярреалом» (1:2).

    Третью позицию в рейтинге занял мяч полузащитника «Гранады» Исаака Куэнки, забитый в ворота мадридского «Атлетико» (1:7).

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