Sky Sports выбрал лучшие голы Европы первой половины сезона 2016-17

Британский телеканал огласил список лучших голов осенней части сезона-2016/17 по версии издания.

На первом месте оказался гол нападающего «Килмахрнока» в матче против «Селтика» (1:6).

Второе место занял , забивший гол ударом ножницами по ходу встречи с «Вильярреалом» (1:2).

Третью позицию в рейтинге занял мяч полузащитника «Гранады» , забитый в ворота мадридского «Атлетико» (1:7).

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