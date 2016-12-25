Форвард Криштиану Роналду, проводящий рождественский отпуск на Мадейре, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится 4 января.

Главный тренер мадридского клуба намерен предоставить португальцу дополнительный отдых, чтобы не повторялись ситуации с его усталостью и мышечными травмами, сообщает Marca.

При этом Роналду обязан явиться на первую тренировку «Реала», которая состоится 27 декабря.

Ожидается, что нападающий выйдет на поле 7 января в матче примеры с «Гранадой».