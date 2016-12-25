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    «Реал» — «Севилья». Зидан планирует предоставить Роналду отдых

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Севилья примера Испания Кубок Испании Зинедин Зидан Гранада

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, проводящий рождественский отпуск на Мадейре, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей», который состоится 4 января.

    Главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан намерен предоставить португальцу дополнительный отдых, чтобы не повторялись ситуации с его усталостью и мышечными травмами, сообщает Marca.

    При этом Роналду обязан явиться на первую тренировку «Реала», которая состоится 27 декабря.

    Ожидается, что нападающий выйдет на поле 7 января в матче примеры с «Гранадой».

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