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    Неймар: «Хочу, чтобы в новом году «Барселона» вновь оформила требл»

    Теги Барселона примера Испания Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар поделился ожиданиями от 2017 года.

    «Хочу, чтобы в следующем году мы выиграли все и снова оформили требл.

    Моя результативность? Пока я очень доволен своим выступлением в текущем сезоне, даже несмотря на небольшое число голов. Голы обязательно придут.

    Очень рад своим голевым передачам, хочу помогать команде как можно лучше», – сказал Неймар.

    В 13 матчах текущего чемпионата Испании Неймар забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

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