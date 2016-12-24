Дэвид Мойес: «Кросс готов был перейти в «МЮ», а за Бэйла мы предлагали больше «Реала»
Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес рассказал, что во время его работы в «Манчестер Юнайтед» клуб был близок к покупке Тони Крооса, Гарета Бэйла и Криштиану Роналду (все трое играют в «Реале»).
«Кросс был согласен перейти летом. Я согласовал это с Тони и его агентом.
Главной моей целью, когда я только занял пост, был Бэйл. Чувствовал, что это игрок «МЮ». Я боролся за него до конца. Мы даже предлагали больше, чем «Реал», но Гарет решил перебраться в Мадрид.
Когда я впервые встретил Фергюсона, он сказал мне, что есть шанс на возвращение Роналду. Мы ориентировались на этот уровень», – сказал Мойес.
Кроме того, Мойес был близок к покупке Франсеска Фабрегаса в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, «Реал» заплатил «Тоттенхэму» за Бэйла 100 миллионов евро, установив трансферный рекорд.
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