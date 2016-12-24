Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес рассказал, что во время его работы в клуб был близок к покупке Тони Крооса, Гарета Бэйла и (все трое играют в «Реале»).

«Кросс был согласен перейти летом. Я согласовал это с Тони и его агентом.

Главной моей целью, когда я только занял пост, был Бэйл. Чувствовал, что это игрок «МЮ». Я боролся за него до конца. Мы даже предлагали больше, чем «Реал», но Гарет решил перебраться в .

Когда я впервые встретил Фергюсона, он сказал мне, что есть шанс на возвращение Роналду. Мы ориентировались на этот уровень», – сказал Мойес.

Кроме того, Мойес был близок к покупке Франсеска Фабрегаса в .

Напомним, «Реал» заплатил «Тоттенхэму» за Бэйла 100 миллионов евро, установив трансферный рекорд.