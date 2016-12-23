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    Данни, Файзулин и Рязанцев полетят с «Зенитом» на первый сбор в ОАЭ

    Теги Зенит Виктор Файзулин Александр Рязанцев Данни Премьер-лига Россия Игорь Смольников Олег Шатов Андрей Лунев Эрнани

    Стали известны имена игроков «Зенита», которые 11 января отравятся с командой на первый тренировочный сбор в ОАЭ.

    По информации Bobsoccer, в Дубае будут работать восстановившиеся после травм Данни, Игорь Смольников, Олег Шатов, Александр Рязанцев и Виктор Файзулин.

    Кроме того, с «Зенитом» полетят новички – бразилец Эрнани, вратарь Андрей Лунев и несколько футболистов «Зенита-2». 

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