Данни, Файзулин и Рязанцев полетят с «Зенитом» на первый сбор в ОАЭ

Стали известны имена игроков , которые 11 января отравятся с командой на первый тренировочный сбор в ОАЭ.

По информации Bobsoccer, в Дубае будут работать восстановившиеся после травм , Игорь Смольников, Олег Шатов, Александр Рязанцев и .

Кроме того, с «Зенитом» полетят новички – бразилец Эрнани, вратарь и несколько футболистов «Зенита-2».