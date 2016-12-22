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    «Шапекоэнсе» вручили Южноамериканский кубок

    Теги высшая лига Бразилия фото Атлетико Насьональ Кубок Судамерикана Конфедерация футбола Южной Америки Шапекоэнсе

    Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) передала Кубок Судамерикана-2016 «Шапекоэнсе».

    Бразильская команда была признана победителем турнира после того, как в Колумбии разбился самолет с футболистами «Шапекоэнсе» на борту. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе 19 игроков клуба.

    «Шапекоэнсе» летел на первый финальный матч с «Атлетико Насьональ».

    Колумбийский клуб, который предложил отдать кубок «Шапекоэнсе», был назван вице-чемпионом и получил приз фэйр-плей. Кроме того, команда получит 1 миллион долларов призовых.

    Фото: официальный твиттер «Шапекоэнсе»

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