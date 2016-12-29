Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Обновленное мобильное приложение АПЛ на русском языке для iOS и Android

    Теги Месут Озил Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Sports.ru мобильные приложения

    Смотрите АПЛ? Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью самого популярного приложения об английском футболе АПЛ+ от Sports.ru.

    Скачать на iPhone / iPad

    Скачать на Android

    В вашем распоряжении широкие возможности:

    – Новости о всех 20 клубах;

    – Добавить ваш любимый клуб в категорию «Избранное»;

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица;

    – Полная информация о состоявшихся и возможных трансферах;

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени;

    – Галереи с яркими фотографиями;

    – Блоги и материалы болельщиков о АПЛ;

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов

    Скачать на iPhone / iPad

    Скачать на Android

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться