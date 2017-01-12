Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию менеджера по programmatic-рекламе

Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

Теперь мы ищем специалиста на позицию специалиста по programmatic-рекламе – человека, который будет строить и оптимизировать процесс алгоритмических продаж онлайн-рекламы, устраивать эксперименты, заниматься аналитикой и двигать индустрию цифровых медиа вперед.

Наш идеальный кандидат:

– Грамотно говорит и пишет по-русски. Знает английский, достаточный для деловой переписки;

– Знает, что такое DFP, Adfox, Adriver, Admob, Mopub или в состоянии быстро «нагуглить» все, что ему пока не известно;

– Не пугается аббревиатур SSP, DSP, CPC, CPM, понимает принцип работы рекламных сетей;

– Знаком с Google Analytics или другими аналитическими инструментами, не боится аналитической работы;

– Имеет базовые знания html, css, js;

– Хочет расти и развиваться, чувствовать свой вклад в результаты компании, ежедневно решать нестандартные задачи;

– Дружит с логикой :)

Если вы умеете и знаете не все из перечисленного, но обладаете аналитическим складом ума и хотите освоить самые передовые рекламные технологии, тоже дайте знать.

Что вас ждет:

– Работа над интересными проектами в России и по всему миру, интенсивное обучение на интересных и амбициозных практических задачах, перспективы роста;

– Индивидуальный график работы;

– Офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая;

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации;

– Возможность стать специалистом в самой прогрессивной сфере online-рекламы.

Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Programmatic».