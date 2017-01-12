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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию менеджера по programmatic-рекламе

    Теги Sports.ru мобильные приложения

    Sports.ru / Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний рунета. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений превышает 10 миллионов человек в России, США, Европе и Латинской Америке и постоянно растет.

    Теперь мы ищем специалиста на позицию специалиста по programmatic-рекламе – человека, который будет строить и оптимизировать процесс алгоритмических продаж онлайн-рекламы, устраивать эксперименты, заниматься аналитикой и двигать индустрию цифровых медиа вперед.

    Наш идеальный кандидат:

    – Грамотно говорит и пишет по-русски. Знает английский, достаточный для деловой переписки;

    – Знает, что такое DFP, Adfox, Adriver, Admob, Mopub или в состоянии быстро «нагуглить» все, что ему пока не известно;

     – Не пугается аббревиатур SSP, DSP, CPC, CPM, понимает принцип работы рекламных сетей;

    – Знаком с Google Analytics или другими аналитическими инструментами, не боится аналитической работы;

    – Имеет базовые знания html, css, js;

    – Хочет расти и развиваться, чувствовать свой вклад в результаты компании, ежедневно решать нестандартные задачи;

    – Дружит с логикой :)

    Если вы умеете и знаете не все из перечисленного, но обладаете аналитическим складом ума и хотите освоить самые передовые рекламные технологии, тоже дайте знать.

    Что вас ждет:

    – Работа над интересными проектами в России и по всему миру, интенсивное обучение на интересных и амбициозных практических задачах, перспективы роста;

    – Индивидуальный график работы;

    – Офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая;

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации;

    – Возможность стать специалистом в самой прогрессивной сфере online-рекламы.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «Programmatic».

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