Все видео голов и полная статистика – в обновленном приложении Scores & Video!
Приложение Scores & Video – самый удобный способ следить за результатами интересных вам матчей и турниров, обсуждать игры и изучать футбольную статистику. И, конечно, смотреть видео каждого интересного вам гола.
Скачать Scores & Video на Android
С приложением Scores & Video вы получаете:
– Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов из основного меню и информацией о красных карточках;
– Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по турнирам;
– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное»;
– Улучшенную работу push-уведомлений;
– Голосование за исход каждого матча;
– Текстовые трансляции, видео голов и опасных моментов;
– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока, подробную статистику каждой игры и обсуждение матчей с другими болельщиками;
– Платное отключение рекламы – пока доступно только для iOS, но уже в самое ближайшее время будет и для Android;
– и многое другое
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