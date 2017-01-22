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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Все видео голов и полная статистика – в обновленном приложении Scores & Video!

    Теги Sports.ru мобильные приложения

    Приложение Scores & Video – самый удобный способ следить за результатами интересных вам матчей и турниров, обсуждать игры и изучать футбольную статистику. И, конечно, смотреть видео каждого интересного вам гола.

    Скачать Scores & Video на iOS

    Скачать Scores & Video на Android

     

    С приложением Scores & Video вы получаете:

    – Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов из основного меню и информацией о красных карточках;

    – Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по турнирам;

    – Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное»;

    – Улучшенную работу push-уведомлений;

    – Голосование за исход каждого матча;

    – Текстовые трансляции, видео голов и опасных моментов;

    – Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока, подробную статистику каждой игры и обсуждение матчей с другими болельщиками;

    – Платное отключение рекламы – пока доступно только для iOS, но уже в самое ближайшее время будет и для Android;

    – и многое другое

    Скачать Scores & Video на iOS

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