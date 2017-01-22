Все видео голов и полная статистика – в обновленном приложении Scores & Video!

Приложение Scores & Video – самый удобный способ следить за результатами интересных вам матчей и турниров, обсуждать игры и изучать футбольную статистику. И, конечно, смотреть видео каждого интересного вам гола.

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С приложением Scores & Video вы получаете:

– Обновленный матч-центр с функцией просмотра видео голов из основного меню и информацией о красных карточках;

– Удобный календарь с перечнем всех матчей и разделением по турнирам;

– Возможность добавлять интересующие вас команды, турниры и матчи в «Избранное»;

– Улучшенную работу push-уведомлений;

– Голосование за исход каждого матча;

– Текстовые трансляции, видео голов и опасных моментов;

– Итоговое голосование за «лучшего» и «худшего» игрока, подробную статистику каждой игры и обсуждение матчей с другими болельщиками;

– Платное отключение рекламы – пока доступно только для iOS, но уже в самое ближайшее время будет и для Android;

– и многое другое

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