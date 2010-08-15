Чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов: «Хочу войти в историю фигурного катания и чтобы у меня были фанаты, которым нравилось бы то, что я делаю»

Победитель первенства России среди юниоров поделился размышлениями на тему звездной болезни.

– Звездная болезнь – что это, на твой взгляд? Говорят, что она смертельна.

– Наверное, это когда ты выиграл какой-нибудь турнир по спецпрограмме младшего возраста и начинаешь ощущать себя чемпионом перед всеми, думать, что ты

самый крутой и тебе нет равных. Я думаю, что если человек предрасположен к звездной болезни, то это очень рано проявится. У всех характеры разные.

– Ты когда-нибудь испытывал подобные ощущения? Как относишься к похвалам и восторгам?

– Мне приятно, если меня хвалят, но я не зацикливаюсь на этом. Похвала нужна, чтобы понимать, что я все делаю правильно. Главное, не ждать восхищения и восторгов в свой адрес. То же Первенство России: выиграл и выиграл. Ничего такого. Хотя каких-то рецептов от звездной болезни я не знаю.

– В вашей группе случаются вспышки этой болезни?

– Не замечал. Все же работают много изо дня в день, и нет времени на звездную болезнь.

– Ты можешь сам себе что-то разрешить, запретить или заставить делать? Или это должны сделать другие?

– В основном я сам контролирую свой режим дня, ставлю себе задачу на тренировках. Меня никто не держит в ежовых рукавицах.

– Ты ответил себе на вопрос, зачем тебе все это надо?

– Хочу добиться успеха в любимом деле. Если бы я не любил фигурное катание, то вряд ли продолжал им заниматься и, скорее всего, никаких особенных результатов у меня не было бы. Хочу войти в историю фигурного катания, хочу, чтобы у меня были фанаты, которым нравилось бы то, что я делаю.

Также я понимаю, что успех может стать хорошим стартом в дальнейшей жизни. У меня есть мечта, чтобы когда-нибудь на призовые деньги наша семья смогла бы улучшить свои жилищные условия, потому что вот уже больше 20 лет мы стоим в очереди на жилье.

– Ты успеваешь общаться с семьей? Вообще время на какой-то досуг остается?

– Мы с братом и с папой любим смотреть футбол или хоккей. Папа бывший футболист, поэтому я, сколько себя помню, смотрю футбол. Еще я люблю собирать пазлы. Особенно если они большие. Мне на Новый год подарили две коробки, в одной мозаика состоит из 5 тысяч пазлов. Но мы ее только наполовину пока собрали.

– Дома для этого есть специальный стол?

– Да. Потом мы для собранной мозаики заказываем раму и вешаем ее на стену как картину. У меня в комнате есть такая с олимпийскими кольцами, на которую я

вешаю свои медали.

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