🎧 Мы запустили подкаст про киберспорт. Первый гость – бывший киберспортсмен, который сейчас тренирует команды и анализирует Dota 2

Мы запустили киберспортивный подкаст «Вы не в муте», где наши авторы общаются с интересными людьми из киберспорта про игры, турниры, результаты, а также просто беседуют о жизни.

В первом выпуске наши редакторы пообщались с бывшим профессиональным игроком в Dota 2 Егором «Jotm» Сурковым, который сейчас тренирует команды и анализирует турнирные игры в студии аналитики. Он рассказал про свой тренерский опыт, отношение к жизни, а также поделился рецептом популярности.

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Первый выпуск на cyber.sports.ru