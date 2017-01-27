Sports.ru проинвестирует в киберспортивный стартап eForce

Sports.ru проинвестирует в компанию, разрабатывающую мобильное приложение для фанатов киберспорта eForce. Приложение помогает следить за матчами Dota 2 и Counter-Strike, стримами любимых игроков, агрегирует новости и статистику.

В результате сделки eForce получит доступ к контенту, данным и технологиям Sports.ru, а также маркетингу в экосистеме издательства Tribuna Digital, в обмен на миноритарную долю и льготные условия участия в следующем раунде инвестиций.

В eForce уже можно читать все новости киберспортивного раздела Sports.ru про CS:GO, в будущем в приложении также появятся новости Dota 2 и большие редакционные материалы по обеим играм.

Стартап eForce был запущен в Киеве в 2019 году Дмитрием Комаровским и Эльдаром Менсутовым. Приложение бесплатно и доступно на iOS и Android. Сейчас аудитория продукта составляет 100 тысяч уникальных пользователей в месяц из России и стран СНГ.