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  • 39% игроков в России выбрали своего букмекера благодаря рекламе, 30% – по совету друга (РБ)
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39% игроков в России выбрали своего букмекера благодаря рекламе, 30% – по совету друга (РБ)

Российские букмекеры привлекают новых игроков преимущественно за счет рекламы.

По данным опроса «Рейтинга Букмекеров» среди 1600 российских бетторов, 39,4% игроков выбрали букмекера, увидев его рекламу.

29,8% опрошенных отдали предпочтение конкретной БК по совету друга, 23,6% обратили внимание на букмекера из-за спонсорства клуба, события, лиги или федерации.

6,2% респондентов признались, что выбрали первого букмекера, попавшегося в поиске.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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