39% игроков в России выбрали своего букмекера благодаря рекламе, 30% – по совету друга (РБ)
Российские букмекеры привлекают новых игроков преимущественно за счет рекламы.
По данным опроса «Рейтинга Букмекеров» среди 1600 российских бетторов, 39,4% игроков выбрали букмекера, увидев его рекламу.
29,8% опрошенных отдали предпочтение конкретной БК по совету друга, 23,6% обратили внимание на букмекера из-за спонсорства клуба, события, лиги или федерации.
6,2% респондентов признались, что выбрали первого букмекера, попавшегося в поиске.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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