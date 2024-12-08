ЦСКА на выезде победил «Факел» – 1:0. Тотал меньше 2,5 голов зашел в 6 из 7 последних матчей между этими командами
ЦСКА победил на выезде «Факел» в 18-м туре Мир РПЛ (1:0).
В прематче ЦСКА котировался фаворитом за 2.15. Самым вероятным автором гола считался Тамерлан Мусаев за 2.40 – он забил единственный мяч в игре. Тотал меньше 2,5 зашел за 1.48. В 6 из 7 последних матчей между этими командами было забито меньше 3 мячей.
«Факел» пропустил в первом тайме дома в пятом матче подряд.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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