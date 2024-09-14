УНИКС остановил серию «Зенита» и вышел в финал, «Црвена Звезда» сыграет за бронзу. Итоги третьего дня Суперкубка

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«Звезда» выбила «Локо» из борьбы за пьедестал

Финалист Суперкубка-2023 «Локомотив-Кубань» перед встречей с «Црвеной Звездой» шансов на выход в главный матч и повторение прошлогоднего успеха не имел, но побороться за 3-е место хотел. Для этого нужно было одерживать победу над командой Янниса Сферопулоса. У сербов ситуация была идентичная.

Игра до середины третьей четверти шла на равных. Переломным моментом стала вынужденная замена ключевого для краснодарцев Патрика Миллера, который к экватору 10-минутки имел четыре персональных замечания и рисковал досрочно завершить борьбу.

Без стартового разыгрывающего «Локомотив» потерял привычный ритм в нападении и пропустил решающий рывок. Этот отрезок также совпал с дебютом в турнирах Лиги ВТБ 20-летнего Михаила Ведищева, получившего 3 фола за 3 минуты. Баскетбольная поговорка «кто выигрывает третью четверть, тот выигрывает и матч» в данном контексте оказалась очень уместна.

Любопытно, что в этой встрече обе команды одинаково плохо атаковали из-за дуги – 5/20 (25% реализации дальних) и у тех, и у других.

В заключительном игровом отрезке «Црвена Звезда» удерживала комфортную для себя разницу и, несмотря на все старания бившихся до конца кубанцев, довела дело до победы – 86:76.

Как и в матче с ЦСКА, лучшим у красно-белых стал бронзовый призер недавней Олимпиады Урош Плавшич (16 очков, 10 подборов, 29 баллов за эффективность), которого поддержал еще один медалист Парижа Огньен Добрич (20 очков, 8 подборов, 8/14 с игры).

Зоран Лукич в столице

Одним из гостей Суперкубка стал главный тренер сборной России Зоран Лукич. Сербский специалист помимо прочего отсматривает на турнире в Москве кандидатов в национальную команду.

Проблемы «Локо» в обороне

Андрей Ведищев после матча с ЦСКА, в котором «Локо» пропустил 105 очков, заявил, что задачи, которые ставились перед командой в защите, выполнены не были. К игре с «Црвена Звездой» краснодарцы планировали исправить ситуацию.

В пятницу кубанцы снова позволяли сопернику набирать очки, и по итогам групповой стадии турнира являются самой пропускающей (191 очко за 2 матча) и самой фолящей (61 нарушение) командой Суперкубка.

Посмотрим, какие корректировки будут внесены тренерским штабом «Локо» в преддверии матча против «Бешикташа».

Тенденция

В последних двух розыгрышах Суперкубка хотя бы одна иностранная команда играла в матче за 3-е место. В этот раз история повторяется: «Црвена Звезда» поборется за бронзу с УНИКСом.

УНИКС обыграл «Зенит» и впервые в истории вышел в финал Суперкубка

УНИКС и «Зенит» – принципиальные соперники. Команды уже встречались по ходу этой предсезонки – неделю назад в финале Кубка Кондрашина и Белова «Зенит» победил со счетом 63:50.

Матч Суперкубка-2024 проходил по иному сценарию. Не в последнюю очередь потому, что звездный дебютант УНИКСа ДеВон Акун-Перселл, пропустивший игру недельной давности, на сей раз был в строю и продемонстрировал в атаке ту самую агрессию, за которую его ценят: 24 очка и 5 подборов.

На протяжении всех 40 минут команды обменивались рывками – исход ключевой встречи в группе Б решался в концовке. Здесь на первый план вышли стальные нервы попавших важные трехочковые Маркоса Найта и Дмитрия Кулагина.

Победитель Суперкубка 2022 и 2023 годов «Зенит» лишается шанса защитить титул и отправляется в «бронзовый» матч (а заодно терпит первое поражение в предсезонке), УНИКС выходит в свой первый финал – 78:72.

Старые знакомые

В игре между УНИКСом и «Зенитом» многие баскетболисты сыграли против «бывшей»: Андрей Воронцевич (2021-23, 2024), Георгий Жбанов (2020-23) и Винс Хантер (2022-23) выступали за УНИКС, а Дмитрий Кулагин (2021-23), Сергей Торопов (2022-24) и Джален Рэйнольдс (2018-2019) ранее представляли «Зенит».

Александр Щербенев и ДеВон Акун-Перселл последние 2 сезона вместе провели в «Локо», а теперь оказались по разные стороны баррикад.

«Зенит» теряет капитана

Сергей Карасев уже в первой четверти в момент выхода из-под заслона Омари Спеллмена уперся в опекавшего его Маркоса Найта и неудачно упал на бросковую левую руку.

Степень тяжести повреждения станет понятна после МРТ-обследования. Команда Хавьера Паскуаля рискует надолго потерять одного из ключевых игроков.

Цитата

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев оценил физическую форму новобранца Омари Спеллмена:

– Показалось, что у Спеллмена есть немного лишнего веса.

– Вы его не видели, когда он сюда приехал. Даже хотели дать ему прозвище «пухляш», но теперь к нему это не применимо. У него есть такая особенность, что он набирает лишний вес, но потом от него избавляется.

К слову, Омари в пятницу снова был полезен – 10 очков (4/7 с игры) и 6 подборов за 30 минут на паркете.

Лучшие моменты

Результаты третьего дня Суперкубка-2024

Локомотив-Кубань – Црвена Звезда – 76:86 (16:23, 27:22, 16:20, 17:21) Локомотив-Кубань: Би Джей Джонсон (19), Миллер (17 + 7 передач), Кливленд (11), Квитковских (10 + 7 подборов) Црвена Звезда: Добрич (20 + 8 подборов), Плавшич (16 + 10 подборов), Миллер-Макинтайр (11 + 5 подборов)

УНИКС – Зенит – 78:74 (18:26, 30:20, 14:8, 16:18)

УНИКС: ДеВон Акун-Перселл (24 + 5 подборов), Найт (12 + 6 передач + 5 подборов), Рэйнольдс (10 очков + 9 подборов) Зенит: Мун (21), Пойтресс (11 + 7 подборов), Спеллмэн (10 + 6 подборов), Бэйкон (10).

Положение команд Группа А ЦСКА – 2-0, «Црвена Звезда» – 1-1, «Локомотив-Кубань» – 0-2

Группа Б УНИКС – 2-0, «Зенит» – 1-1, «Бешикташ» – 0-2.

Расписание четвертого дня 13:00 «Локомотив-Кубань» — «Бешикташ» (за 5-е место) 16:00 «Црвена Звезда» — «Зенит» (за 3-е место) 19:00 ЦСКА – УНИКС (Финал).