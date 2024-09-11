Почти 2 метра красоты из НБА😍: Кэмерон Бринк восстанавливается после травмы и продолжает радовать фанатов

Одна из главных звезд женского баскетбола США Кэмерон Бринк успешно выступала за «Лос-Анджелес Спаркс», в своей первой официальной игре она набрала 11 очков, 3 подбора и 2 блок-шота за двадцать минут.

Однако этим летом Бринк постигла неудача - она получила разрыв крестообразных связок левого колена.

Сейчас 22-летняя спортсменка занимается восстановлением, а также продолжает радовать поклонников красивыми кадрами в социальных сетях.

Состояние Кэмерон Бринк, согласно интернет-источникам, составляет около 2 миллионов долларов по состоянию на сентябрь 2024 года. Большую часть дохода девушка получает именно от баскетбола, а благодаря своим успехам на площадке она заключила несколько рекламных контрактов. В том числе с брендом Ким Кардашьян Skims.