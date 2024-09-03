😱 $500 млн – именно столько мог бы заработать Майкл Джордан, если бы его клуб НБА получил на один драфт выше в прошлом году

Майкл Джордан – это не только великий баскетболист и легенда американского спорта. Еще это крайне успешный бизнесмен, состояние которого оценивается в $3,2 млрд.

Но шестикратный чемпион НБА тоже человек. В прошлом году он фактически потерял $500 млн на ровном месте.

На прошлогоднем драфте «Шарлотт Хорнетс» (которым владеет Джордан) получили второй выбор, тогда как первый достался «Сан-Антонио».

Главной звездой драфта считался французский центровой Виктор Вембаньяма. И, ожидаемо, «Сперс» выбрали именно его.

Сейчас ESPN оценивает игрока в $500 млн. Вероятно, что Майклу особенно обидно, ведь он рассчитывает продать клуб.

В 2010 году Джордан приобрёл клуб «Шарлотт» за $175 млн, а сейчас команда оценивается в $3 млрд. А было бы $3,5 млрд.