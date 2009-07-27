🏀 В Москве проходит фестиваль «Баскетбол XXL»

Москомспорт и Ассоциация Уличного Баскетбола проводят самый продолжительный баскетбольный фестиваль в России. Самый масштабный ивент для тех, кто не хочет завершать уличный сезон, продлится до 12 сентября.

В рамках фестиваля БАСКЕТБОЛ XXL пройдут такие турниры и ивенты: Grunis Cup 2020, турнир для всех желающих «Осень 3х3», Ghetto Basket и Streetbasket Training Lab.

В течение всего феста площадка ПодМостом будет доступна для посещения (корты работают с 12:00 по 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 в выходные). Мяч брать необязательно – инвентарь можно бесплатно арендовать на месте. Ищите подробности на сайте фестиваля и на Streetbasket.ru.

Если вы пока не уверены в своем уровне или хотели бы прокачать баскетбольные скиллы, то записывайтесь на бесплатные тренировки – они подойдут для всех уровней подготовки и возрастов. Записаться можно здесь: поспешите, количество мест ограничено.

Схема проезда до площадки ПодМостом, чтобы не потеряться.

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