«Бешикташ» подписал защитника Дэвида Деджулиуса
Дэвид Деджулиус перешел в «Бешикташ».
Турецкий «Бешикташ» официально подтвердил переход защитника Дэвида Деджулиуса (26 лет, 183 см).
В прошедшем чемпионате Испании Деджулиус в среднем набирал 17,7 очка и 4,3 передачи, реализуя 46% бросков с игры, 38% из-за дуги и 77% с линии штрафных за «Мурсию».
«Бешикташ» возвращается в Евролигу после длительного перерыва. Деджулиус уже выступал в турнире в сезоне-2024/25 с «Маккаби».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бешикташа»
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