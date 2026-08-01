«Бешикташ» подписал защитника Дэвида Деджулиуса

Дэвид Деджулиус перешел в «Бешикташ».

Турецкий «Бешикташ» официально подтвердил переход защитника Дэвида Деджулиуса (26 лет, 183 см).

В прошедшем чемпионате Испании Деджулиус в среднем набирал 17,7 очка и 4,3 передачи, реализуя 46% бросков с игры, 38% из-за дуги и 77% с линии штрафных за «Мурсию».

«Бешикташ» возвращается в Евролигу после длительного перерыва. Деджулиус уже выступал в турнире в сезоне-2024/25 с «Маккаби».