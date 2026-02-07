2

Андрею Мальцеву исполнилось 60 лет

Андрею Мальцеву – 60!.

Сегодня заслуженный тренер России Андрей Мальцев празднует 60-летие.

Мальцев – многократный чемпион Единой молодежной Лиги ВТБ, чемпион молодежной Евролиги вместе с ЦСКА, где за 15 лет работы выстроил систему подготовки молодых игроков, многократный призер Суперлиги с «Химками». Тренер воспитал множество баскетболистов, которые сейчас выступают в Единой лиге ВТБ и Суперлиге.

В 2005 году вместе с молодежной сборной России U20 стал победителем чемпионата Европы.

Среди его воспитанников Андрей Кириленко, Никита Курбанов, Антон Астапокович и другие известные российские игроки.

С днем рождения, самый лучший тренер!
Игрок (снайпер) он был от бога в главном клубе конца СССР Спартак Спб. Беды две: на изломе СССР/Россия и в нищем Спб.
