Андрею Мальцеву исполнилось 60 лет

Андрею Мальцеву – 60!.

Сегодня заслуженный тренер России Андрей Мальцев празднует 60-летие.

Мальцев – многократный чемпион Единой молодежной Лиги ВТБ, чемпион молодежной Евролиги вместе с ЦСКА , где за 15 лет работы выстроил систему подготовки молодых игроков, многократный призер Суперлиги с «Химками». Тренер воспитал множество баскетболистов, которые сейчас выступают в Единой лиге ВТБ и Суперлиге.

В 2005 году вместе с молодежной сборной России U20 стал победителем чемпионата Европы.

Среди его воспитанников Андрей Кириленко, Никита Курбанов, Антон Астапокович и другие известные российские игроки.