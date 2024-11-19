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Александер Секулич: «Меня попросили уйти из сборной, если хочу продолжить работать в «Локо»

Александер Секулич рассказал, почему покинул «Локомотив-Кубань».

«Я получил очень хороший опыт, у нас были отличные результаты. Возможно, нам немного не хватило удачи, чтобы удивить всех и даже выиграть Единую лигу ВТБ. Главное, что мы одновременно работали над двумя задачами, что в определенный момент было тяжело, но мы справились. Мы подготовили достаточно много молодых российских игроков, показали их уровень, чтобы они могли выступать в таком турнире, как Лига ВТБ. С другой стороны, мы были близки к упомянутому успеху. Так что у меня действительно хорошие впечатления.

Президент клуба принял решение. Почему — знает только он. В конце концов, они также подготовили меня к работе в сборной. Дошло до того, что меня попросили уйти из сборной, если я хочу продолжить работать в клубе. Все сложилось так, как сложилось. В целом, у меня остались очень хорошие впечатления, за исключением последнего момента», — сказал бывший главный тренер «Локо».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: RTV
Александер Секулич
logoЕдиная лига ВТБ
logoсборная Словении
logoЛокомотив-Кубань
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