Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Перистери», «Марусии» встретится с ПАОКом

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Арис» сыграет с «Перистери», «Марусии» встретится с ПАОКом . Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Олимпиакос – 3-1, Паниониос – 3-1, Промитеас – 3-1, Перистери – 3-1, ПАОК – 2-2, АЕК – 2-2, Арис – 2-2, Марусси – 1-3, Колоссос – 1-3, Лаврион – 0-4, Кардицас – 0-4. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.