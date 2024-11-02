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Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Перистери», «Марусии» встретится с ПАОКом

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Арис» сыграет с «Перистери», «Марусии» встретится с ПАОКом.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Олимпиакос – 3-1, Паниониос – 3-1, Промитеас – 3-1, Перистери – 3-1, ПАОК – 2-2, АЕК – 2-2, Арис – 2-2, Марусси – 1-3,  Колоссос – 1-3, Лаврион – 0-4, Кардицас – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.   

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoАрис
logoПАОК
logoчемпионат Греции
logoМарусси
logoКолоссос
logoПеристери
logoКардицас
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