Джей Джей Редик о тренировочном лагере «Лейкерс»: «Отличная энергия. Я и правда доволен нашим коллективом»
Джей Джей Редик доволен тем, как проходит тренировочный лагерь «Лейкерс».
«Если говорить в целом, то на наших тренировках можно почувствовать отличную энергию, игроки стараются, прикладывают усилия, делая это осознанно. Это хорошее подспорье, когда вам не нужно обращать внимание на эти вещи, отдельно здесь что-то отрабатывать.
Я и правда доволен нашим коллективом, и в долгосрочной перспективе все это воодушевляет», – заявил главный тренер «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майка Труделла
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