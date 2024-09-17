Джордж Ньянг: «Мо Вагнер поставил через меня со словами «Слишком медленно!» Он сделал это только для того, чтобы вывести меня из себя»
Эпизод произошел, когда форвард «Кавальерс» выступал за «Сиксерс».
По словам Ньянга, он дружит с братьями Моритцем и Францем Вагнерами.
«Итак, мы играли в Филадельфии, у «Орландо» был не очень удачный сезон. Был конец года, у нас было два матча подряд, и они в итоге победили нас. Меня выпустили в мусорное время, Мо тоже был там, и вот он воткнул через меня со словами «Слишком медленно!» Он сделал это только для того, чтобы вывести меня из себя.
Я не мог промолчать: «Завали». Обычно после матчей ты идешь и пожимаешь руки соперникам. Я искал его, но Мо там не было. Так что я пошел в раздевалку, и мы устроили групповой чат. Я написал: «Мо, если ты когда-нибудь снова это сделаешь, я тебе устрою. И вообще, давай-ка встретимся в коридоре, чтобы мы могли поговорить об этом. Встретимся прямо сейчас, черт побери».
В тот момент я был зол. Но потом, когда мы встретились, то просто обнялись», – рассказал Ньянг.
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