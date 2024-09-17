Джордж Ньянг: «Мо Вагнер поставил через меня со словами «Слишком медленно!» Он сделал это только для того, чтобы вывести меня из себя»

Джордж Ньянг вспомнил, как хотел подраться с Мо Вагнером.

Эпизод произошел, когда форвард «Кавальерс» выступал за «Сиксерс».

По словам Ньянга, он дружит с братьями Моритцем и Францем Вагнерами.

«Итак, мы играли в Филадельфии, у «Орландо » был не очень удачный сезон. Был конец года, у нас было два матча подряд, и они в итоге победили нас. Меня выпустили в мусорное время, Мо тоже был там, и вот он воткнул через меня со словами «Слишком медленно!» Он сделал это только для того, чтобы вывести меня из себя.

Я не мог промолчать: «Завали». Обычно после матчей ты идешь и пожимаешь руки соперникам. Я искал его, но Мо там не было. Так что я пошел в раздевалку, и мы устроили групповой чат. Я написал: «Мо, если ты когда-нибудь снова это сделаешь, я тебе устрою. И вообще, давай-ка встретимся в коридоре, чтобы мы могли поговорить об этом. Встретимся прямо сейчас, черт побери».

В тот момент я был зол. Но потом, когда мы встретились, то просто обнялись», – рассказал Ньянг .