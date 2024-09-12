«Думал, что карьера окончена. Пуля прошла на волосок от ахилла». Демарре Кэрролл рассказал, как получил пулю за партнера по команде

Демарре Кэрролл рассказал, как получил пулю за партнера по команде.

«Однажды ночью у нас была вечеринка. Там были мои партнеры по команде и пара других парней. Они сцепились, и я бросился, чтобы увести одного из своих партнеров. Я говорил: «Давай, идем, нам нужно убираться отсюда».

Кто-то из тех, с кем у него завязался конфликт, достал пистолет. Он хотел выстрелить ему в ногу, чтобы закончить его баскетбольную карьеру. Я схватил партнера и пытался оттащить назад. В итоге меня подстрелили, а в него не попали. Я оказался хорошим партнером по команде.

Меня срочно отвезли меня в больницу. Я думал, что моя карьера окончена. Пуля прошла на волосок от моего ахилла. Врач сказал, что я самый везучий человек на планете», – рассказал бывший игрок НБА, ныне ассистент главного тренера «Кливленда».