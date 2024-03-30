Джамал Мюррэй: «Надеюсь, мы выиграем золото на Олимпиаде»

Джамал Мюррэй подтвердил, что будет играть за сборную Канады на Олимпиаде-2024.

«Я с радостью будут там. У нас отличная команда, было очень приятно увидеть, как они выиграли медаль на чемпионате мира. Надеюсь, мы сможем пойти своим путем и выиграть золото этим летом.

Не терпится встретиться с командой. У нас много недооцененных ребят, на которых не особо обращают внимание, но которые способны во многом повлиять на игру», – сказал разыгрывающий « ».