Тим Фрэйзер покинул «Промитеас»

Теги переходы чемпионат Греции Тим Фрэйзер Лига чемпионов Промитеас Баскетбол

Американский защитник ушел из греческой команды после всего одного матча.

Тим Фрэйзер и «Промитеас» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Американец провел за греческую команду всего один матч.

«Промитеас» объявляет о прекращении сотрудничества с Тимом Фрэйзером по обоюдному согласию из уважения к неожиданному для американского спортсмена семейному вопросу. Мы благодарим за его вклад и желаем дальнейших успехов в карьере», – говорится в сообщении клуба.

Фрэйзер сыграл за «Промитеас» в матче против «Дижона» в Лиге чемпионов, набрав 8 очков за 26 минут на паркете.

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