Тим Фрэйзер покинул «Промитеас»
Американский защитник ушел из греческой команды после всего одного матча.
Тим Фрэйзер и «Промитеас» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Американец провел за греческую команду всего один матч.
«Промитеас» объявляет о прекращении сотрудничества с Тимом Фрэйзером по обоюдному согласию из уважения к неожиданному для американского спортсмена семейному вопросу. Мы благодарим за его вклад и желаем дальнейших успехов в карьере», – говорится в сообщении клуба.
Фрэйзер сыграл за «Промитеас» в матче против «Дижона» в Лиге чемпионов, набрав 8 очков за 26 минут на паркете.