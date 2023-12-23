Тим Фрэйзер покинул «Промитеас»

Американский защитник ушел из греческой команды после всего одного матча.

Тим Фрэйзер и «Промитеас» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Американец провел за греческую команду всего один матч.

«Промитеас» объявляет о прекращении сотрудничества с по обоюдному согласию из уважения к неожиданному для американского спортсмена семейному вопросу. Мы благодарим за его вклад и желаем дальнейших успехов в карьере», – говорится в сообщении клуба.

Фрэйзер сыграл за « » в матче против «Дижона» в чемпионов, набрав 8 очков за 26 минут на паркете.