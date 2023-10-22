«Новый Орлеан» отчислил пятерых игроков

« » отчислил разыгрывающих Джейлена Кратчера (24 года, 188 см), Айзейю Брокингтона (24 года, 193 см), форвардов (27 лет, 198 см) и Тевиана Джонса (23 года, 201 см), а также центрового Трея Джемисона (23 года, 211 см).

Об этом информирует журналист Spotrac Кит Смит.

«Пеликанс» начнут регулярный сезон гостевой встречей с «Мемфисом» 26 октября (03:00 мск).

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