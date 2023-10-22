«Новый Орлеан» отчислил пятерых игроков

Теги переходы Новый Орлеан НБА Малкольм Хилл Джейлен Кратчер Айзейя Брокингтон Трей Джемисон Тевиан Джонс Баскетбол

«Новый Орлеан» отчислил разыгрывающих Джейлена Кратчера (24 года, 188 см), Айзейю Брокингтона (24 года, 193 см), форвардов Малкольма Хилла (27 лет, 198 см) и Тевиана Джонса (23 года, 201 см), а также центрового Трея Джемисона (23 года, 211 см).

Об этом информирует журналист Spotrac Кит Смит.

«Пеликанс» начнут регулярный сезон гостевой встречей с «Мемфисом» 26 октября (03:00 мск).

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