«Жальгирис» подписал Брэди Мэнека
«Жальгирис» официально объявил о последнем пополнении команды в этом межсезонье – тяжелом форварде Брэди Мэнеке (24 года, 206 см). Стороны договорились о сделке по схеме «1+1».
Манек начал прошлый сезон в чемпионате Австралии в составе «Перт Уайлдкэтс». В середине сезона американский форвард перешел в турецкий «Тофаш».
В 13 встречах чемпионата Турции Манек набирал в среднем 15,4 очка и 5,9 подбора за игру.
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набирал в среднем 12,8 очка и 4,5 подбора за «Атланта Хокс».