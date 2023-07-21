«Жальгирис» подписал Брэди Мэнека

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Турции Тофаш Брэди Мэнек Баскетбол

«Жальгирис» официально объявил о последнем пополнении команды в этом межсезонье – тяжелом форварде Брэди Мэнеке (24 года, 206 см). Стороны договорились о сделке по схеме «1+1».

Манек начал прошлый сезон в чемпионате Австралии в составе «Перт Уайлдкэтс». В середине сезона американский форвард перешел в турецкий «Тофаш».

В 13 встречах чемпионата Турции Манек набирал в среднем 15,4 очка и 5,9 подбора за игру.

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1 комментарий

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Адвокат дьявола*
В летней лиге НБА.

набирал в среднем 12,8 очка и 4,5 подбора за «Атланта Хокс».
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