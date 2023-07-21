«Жальгирис» подписал Брэди Мэнека

« » официально объявил о последнем пополнении команды в этом межсезонье – тяжелом форварде (24 года, 206 см). Стороны договорились о сделке по схеме «1+1».

Манек начал прошлый сезон в чемпионате Австралии в составе «Перт Уайлдкэтс». В середине сезона американский форвард перешел в турецкий « ».

В 13 встречах чемпионата Турции Манек набирал в среднем 15,4 очка и 5,9 подбора за игру.

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