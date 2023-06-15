Акилле Полонара покинет «Жальгирис»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Акилле Полонара Баскетбол

«Жальгирис» расстался с форвардом Акилле Полонарой (31 год, 203 см).

Полонара, который пришел в «Жальгирис» в начале января, набирал в чемпионате Литвы 6,7 очка и 6,2 подбора в среднем за матч.

В конце мая итальянец выбыл из строя с частичным разрывом бедра.

«Жальгирис» в пяти матчах справился с «Ритасом» и стал 24-кратным чемпионом Литвы.

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