Игор Кокошков станет ассистентом в «Бруклине»

Ассистент присоединится в тренерскому штабу в , сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

Сербский специалист работал ассистентом в «Финиксе» (2008-2013), в том числе, когда за команду играл Нэш (2004-2012).

Позже Кокошков выиграл Евробаскет-2017 со сборной Словении, а в сезоне-2018/19 возглавлял «Санз».

В прошедшем сезоне Игор помогал в «Маверикс», которые дошли до финала Западной конференции.

В современной НБА тренер не обязан уметь тренировать. Почему назначение Нэша в «Нетс» – хорошая идея