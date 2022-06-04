Игор Кокошков станет ассистентом в «Бруклине»

Ассистент «Далласа» Игор Кокошков присоединится в тренерскому штабу Стива Нэша в «Бруклине», сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.
Сербский специалист работал ассистентом в «Финиксе» (2008-2013), в том числе, когда за команду играл Нэш (2004-2012).
Позже Кокошков выиграл Евробаскет-2017 со сборной Словении, а в сезоне-2018/19 возглавлял «Санз».
В прошедшем сезоне Игор помогал Джейсону Кидду в «Маверикс», которые дошли до финала Западной конференции.
В современной НБА тренер не обязан уметь тренировать. Почему назначение Нэша в «Нетс» – хорошая идея