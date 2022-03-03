Еврокубок. «Виртус» против «Бурсаспора»

В четверг, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка-2021/22 итальянский «Виртус» примет турецкий «Бурсаспор».
Регулярный чемпионат
Группа В
- Дата проведения
- 3 марта, 22.30, «Virtus Arena»
Положение команд: Гран-Канария Испания - 9-4, Валенсия Испания - 9-4, Будучность Черногория - 8-5, Венеция Италия - 7-5, Виртус Италия - 6-6, Ульм Германия - 6-7, Цедевита-Олимпия Словения - 5-7, Бурк Франция - 5-8, Бурсаспор Турция - 4-7, Промитеас Греция – 3-9.
Группа А
Положение команд: Ховентуд Испания - 11-2, Партизан Сербия - 9-4, Локомотив-Кубань Россия - 8-4, Метрополитан Франция – 8-5, Андорра Испания - 7-6, Литкабелис Литва - 6-6, Тюрк Телеком Турция - 6-7, Гамбург Германия - 5-7, Шленск Польша - 2-10, Тренто Италия - 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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