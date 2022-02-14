Екатеринбург готовится принять Суперфинал АСБ 2022 на хоккейной арене

Представители АСБ побывали с рабочим визитом в Екатеринбурге, который в мае готовится принять Суперфинал АСБ 2022 на хоккейной «Арене Уралец».

В ходе двухдневного визита был осмотрен культурно-развлекательный комплекс «Арена Уралец», на которой выступает хоккейный клуб КХЛ из Екатеринбурга – «Автомобилист». Арену планируется адаптировать для проведения соревнований по баскетболу 5×5 самого высокого уровня.

Суперфинал АСБ 2022 станет тестовым мероприятием Всемирной летней Универсиады 2023, баскетбольный турнир которой планируется проводить на «Арене Уралец». В Суперфинале АСБ примут лучшие 4 мужские и 4 женские команды розыгрыша Лиги Белова.

Мероприятие пройдет 18–21 мая в Екатеринбурге.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие