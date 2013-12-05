Леброн Джеймс отдаст 23-й номер Энтони Дэвису и будет играть под 6-м

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс договорился с компанией Nike и отдаст свой 23-й игровой номер партнеру по команде Энтони Дэвису, сообщает Marca. Сам Леброн вернет себе 6-й номер, под которым он выступал в «Майами».
После перехода Дэвиса в «Лейкерс» Джеймс решил сделать красивый жест и уступить свой 23-й номер новому одноклубнику. План Джеймса изначально не был одобрен компанией Nike, которая уже выпустила тысячи маек 4-кратного MVP с 23-м номером и могла понести большие убытки.
Дэвису пришлось взять 3-й номер, под которым он играл за школьную команду.
Леброн гонится за Джорданом и вне баскетбола. Стал самым популярным спортсменом в Штатах, стремится к миллиарду долларов, уже снялся в «Космическом джеме-2»
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