Плей-офф НБА планируется возобновить в субботу

Прерванный в результате бойкота игроков сезон НБА планируется возобновить в субботу, 29 августа.

В среду должны были состояться игры первого раунда плей-офф «Орландо» – «Милуоки», «Хьюстон» – «Оклахома» и «Лейкерс» – «Портленд». Их планируется провести в субботу.

В четверг сорвалось проведение матчей первого раунда «Клипперс» – «Даллас» и «Юта» – «Денвер», а также первой встречи полуфинала Востока «Торонто» – «Бостон». Эти игры теперь запланированы на воскресенье.

Игроки НБА в четверг проголосовали за продолжение сезона после бойкота матчей плей-офф, которые были запланированы на среду. Баскетболисты устроили забастовку в знак протеста против жестокости полиции и расовой несправедливости.

Плей-офф НБА состоится. Не только из-за страха потерять деньги: протест услышали даже в Белом доме, а единственный проигравший – Леброн Джеймс