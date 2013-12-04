Красноярская федерация выдвинула Эдуарда Сандлера на пост президента РФБ

Федерация баскетбола Красноярского края выдвинула на пост президента .

Сандлер является тренером и спортивным функционером. На протяжении шести последних сезонов он возглавлял три дальневосточных клуба мужской Суперлиги-1 – «Спартак-Приморье», «Сахалин» и . Под его руководством «Сахалин» стал чемпионом в сезоне-2015/16. В регулярном чемпионате-2019/20, который остался незавершенным, «Восток-65» на момент приостановки делил пятое место с «Темп-СУМЗ-УГМК».

Очередная выборная конференция РФБ, в рамках которой состоятся выборы президента организации, пройдет 20 августа. Нынешний глава федерации также будет участвовать в выборах.

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