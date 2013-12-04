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    🤩 НБА возобновила сезон! Самое время подписаться на главные соцсети о баскетболе

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    В НБА наконец-то возобновился сезон – лига вернулась после более чем 4-месячного перерыва!

    Первый же игровой день породил множество интересных сюжетов, а Леброн напомнил, что он Король.

    Следить за баскетболом намного интереснее с социальными сетями Sports.ru:

    НБА ВКонтакте – официальный паблик лучшей лиги мира в России

    Телеграм-канал Баскетбол – оперативная информация, много видео и фото, самые интересные новости и тексты

    Баскетбол на Sports.ru в Фэйсбуке – виральные посты, много ретро, Джордана и НБА 90-х 

    Баскетбольный инстаграм – самые классные фоточки и видео, лаконично и с юмором.

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