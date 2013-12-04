🤩 НБА возобновила сезон! Самое время подписаться на главные соцсети о баскетболе

В НБА наконец-то возобновился сезон – лига вернулась после более чем 4-месячного перерыва!

Первый же игровой день породил множество интересных сюжетов, а Леброн напомнил, что он Король.

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