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    Игроки НБА планируют встать на колено во время гимна

    Теги Бостон Денвер Клипперс Лейкерс Майами Милуоки Новый Орлеан Торонто НБА Юта Баскетбол

    Игроки НБА планируют встать на колено во время гимна перед первыми матчами после рестарта сезона-19/20, сообщает журналист The  Los Angeles Times Брэд Тернер.

    По информации Тернера, игроки восьми лучших команд лиги – «Милуоки», «Лейкерс», «Клипперс», «Торонто», «Бостона», «Денвера», «Юты» и «Майами» – провели встречу, на которой обсудили эту тему.

    Рестарт сезона запланирован на 30 июля. В первый игровой день состоятся матчи «Лейкерс» – «Клипперс» и «Новый Орлеан» – «Юта».

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