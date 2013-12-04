Игроки НБА планируют встать на колено во время гимна перед первыми матчами после рестарта сезона-19/20, сообщает журналист The Los Angeles Times Брэд Тернер.

По информации Тернера, игроки восьми лучших команд лиги – «Милуоки», «Лейкерс», , , , «Денвера», «Юты» и – провели встречу, на которой обсудили эту тему.

Рестарт сезона запланирован на 30 июля. В первый игровой день состоятся матчи – «Клипперс» и «Новый Орлеан» – «Юта».

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