Дуэйн Уэйд: «Признание ЛГБТ оказалось возможным благодаря давлению. В нынешней ситуации мы тоже должны оказывать давление»

Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд в эфире программы The Arena оценил ситуацию с борьбой за расовую и социальную справедливость в США.

«Мне вспоминается цитата . Однажды он сказал, что перемены случались благодаря давлению. Признание ЛГБТ оказалось возможным благодаря давлению.

У игроков НБА есть платформа. Сейчас необходимо поддерживать давление, давление на всех. Напоминать о переменах, которые мы хотим и должны увидеть. Не только в черном сообществе, но во всем мире и Америке», – заявил Уэйд.

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