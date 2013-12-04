Комиссионер НБА: «На всех уровнях в лиге должно быть представлено больше чернокожих»

По словам комиссионера НБА Адама Сильвера, лига планирует создать фонд, который обеспечит более тесный контакт между организацией и черными сообществами.

Сильвер также сказал, что в лиге должно работать больше афроамериканцев.

«На всех уровнях в НБА должно быть представлено больше чернокожих. Нам нужно больше работать с черным бизнесом», – сказал Сильвер.

НБА ранее заявила, что рестарт сезона даст возможность обратить большее внимание на проблемы расовой несправедливости.

В НБА уже десятки зараженных и много отказов игроков от рестарта. Как будет возобновляться сезон в «пузыре»?