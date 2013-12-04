У 16 игроков НБА из 302 протестированных обнаружен коронавирус

объявила о том, что у 16 игроков из 302 протестированных 23 июня обнаружен коронавирус.

Во вторник команды НБА, которые отправятся в Орландо для участия в рестарте сезона-2019/20, начали тестирование на .

Ранее сообщалось, что положительные тесты сдали («Денвер»), , Бадди Хилд и Джабари Паркер (все – «Сакраменто»), Малкольм Брогдон («Индиана»), Деррик Джонс («Майами»), а также два игрока и четыре баскетболиста одной из команд Западной конференции, имена которых не называются.

Сезон-2019/20 с участием 22 команд возобновится 30 июля в Орландо.

Сколько денег потеряют игроки? Кого подпишут на концовку сезона? Можно ли отказаться играть? Финансовые вопросы возобновления НБА

Часть игроков НБА – против рестарта сезона, так как «это отвлечет от проблемы расизма». Их ведет за собой плоскоземельщик