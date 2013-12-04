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    У 16 игроков НБА из 302 протестированных обнаружен коронавирус

    Теги Финикс НБА Алексей Лень Джабари Паркер Никола Йокич Бадди Хилд Малкольм Брогдон Деррик Джонс коронавирус Баскетбол

    НБА объявила о том, что у 16 игроков из 302 протестированных 23 июня обнаружен коронавирус.

    Во вторник команды НБА, которые отправятся в Орландо для участия в рестарте сезона-2019/20, начали тестирование на COVID-19.

    Ранее сообщалось, что положительные тесты сдали Никола Йокич («Денвер»), Алексей Лень, Бадди Хилд и Джабари Паркер (все – «Сакраменто»), Малкольм Брогдон («Индиана»), Деррик Джонс («Майами»), а также два игрока «Финикса» и четыре баскетболиста одной из команд Западной конференции, имена которых не называются.

    Сезон-2019/20 с участием 22 команд возобновится 30 июля в Орландо.

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