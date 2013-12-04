Дарран Хиллиард остается в ЦСКА на сезон-2020/21

Московский ЦСКА объявил о продолжении сотрудничества с защитником Дарраном Хиллиардом (27 лет, 198 см).

Следующий контракт американца действует до лета 2021 года.

«Американский игрок проводит в европейском баскетболе всего второй сезон, но уже постепенно раскрывает немалый потенциал. Хиллиард присоединился к армейцам год назад и успел доказать, что является солидным специалистом по дальним броскам», – отмечается на сайте ЦСКА.

В новом сезоне Хиллиард принял решение изменить игровой номер с «32» на «шестерку».

В прошедшем сезоне Евролиги Хиллиард набирал 10,6 очка и 2,4 подбора в среднем за матч, в Лиге ВТБ – 11,9 очка и 2,7 подбора.

Душко Вуйошевич – главный провал ЦСКА в XXI-м веке. Это был единственный раз, когда армейцы не попали в «Финал четырех»