Алексей Лень и Джабари Паркер из «Сакраменто» заразились коронавирусом

Игроки и сдали положительные тесты на коронавирус.

Лень прошел тестирование во вторник, а Паркер обследовался несколько дней назад.

«Кингз» входят в число 22 команд, которые должны принять участие в рестарте сезона-2019/20. -19 обнаружен также у защитника калифорнийцев Бадди Хилда.

Лень и Паркер стали игроками «Кингз» в результате февральского обмена с участием «Хоукс». Украинец в 9 матчах за калифорнийскую команду набирал 6,6 очка, американский форвард принял участие в одной встрече.

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