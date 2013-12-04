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    Алексей Лень и Джабари Паркер из «Сакраменто» заразились коронавирусом

    Теги Сакраменто НБА Алексей Лень Джабари Паркер коронавирус Баскетбол

    Игроки «Сакраменто» Алексей Лень и Джабари Паркер сдали положительные тесты на коронавирус.

    Лень прошел тестирование во вторник, а Паркер обследовался несколько дней назад.

    «Кингз» входят в число 22 команд, которые должны принять участие в рестарте сезона-2019/20. COVID-19 обнаружен также у защитника калифорнийцев Бадди Хилда.

    Лень и Паркер стали игроками «Кингз» в результате февральского обмена с участием «Хоукс». Украинец в 9 матчах за калифорнийскую команду набирал 6,6 очка, американский форвард принял участие в одной встрече.

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